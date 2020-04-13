В Северной столице временно запретили каршеринг

На фоне вспышки коронавируса власти Петербурга вслед за Москвой усиливают меры по сдерживанию распространения COVID-19.

Так, теперь в городе нельзя будет воспользоваться каршерингом. Услугу временно запретили. Ограничения действуют до 30 апреля – такое распоряжение отдал губернатор Петербурга Александр Беглов. Об этом говорится на сайте администрации.

Напомним, ранее работу каршеринга временно остановили в Москве. С 13 апреля арендовать автомобиль в столице нельзя.