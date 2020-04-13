Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

В Питере ужесточили меры безопасности из-за пандемии

В Северной столице временно запретили каршеринг

На фоне вспышки коронавируса власти Петербурга вслед за Москвой усиливают меры по сдерживанию распространения COVID-19.

Так, теперь в городе нельзя будет воспользоваться каршерингом. Услугу временно запретили. Ограничения действуют до 30 апреля – такое распоряжение отдал губернатор Петербурга Александр Беглов. Об этом говорится на сайте администрации.

Напомним, ранее работу каршеринга временно остановили в Москве. С 13 апреля арендовать автомобиль в столице нельзя.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Коронавирус в России: главное

Последние новости о коронавирусе в нашей стране

Рассмешат любого: анекдоты для поднятия настроения

Короткие шутки от “Утро.ру” вызовут улыбку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

822 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей