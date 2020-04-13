Специалист дал неожиданный совет на время карантина

Чтобы отвлечься от эмоционального стресса и напряжения во время постоянной самоизоляции, психологи советуют смотреть триллеры и боевики. Фильмы подобных жанров помогают отвлечься новостей про распространение COVID-19.

Академик Российской академии медико-технических наук Александр Теслер рассказал, что большинство людей находятся в паническом состоянии из-за постоянного нахождения в одном месте, передает "Говорит Москва". Специалист заметил, что в январе и феврале вырос спрос на антидепрессанты.

Перед сном вместо выпуска новостей лучше включить боевик или триллер, считает Александр Теслер. Сюжеты картин ускорят выброс адреналина, что поможет успокоиться перед сном, сообщает "ФедералПресс".

Ранее "Утро" рассказало, что в России создан препарат от коронавируса.

