К неутешительному выводу пришли сотрудники Роспотребнадзора

Лимон и чеснок обладают противомикробным эффектом, укрепляют иммунитет, но их эффективность в борьбе с COVID-19 не доказана. К такому выводу пришли сотрудники Роспотребнадзора.

Для того, чтобы обезопасить себя от коронавируса, обязательно соблюдать дистанцию в 1,5 м, а также правила личной гигиены – почаще мыть руки, дезинфицировать технику, – акцентировали внимание в ведомстве.

Напомним, что в России в настоящий момент заражены коронавирусом более 18 тысяч человек. Регионы по скорости распространения заболевания пока отстают от Москвы, у них есть немного времени подготовится к волне коронавируса. В столице же все меры по борьбе с китайской инфекцией уже приняты: в городе введен карантин, некоторые станции метро закрыты. Покидать дома жителям столицы можно только в случае крайней необходимости.