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Создатели корейского сериала предсказали вспышку коронавируса

Создатели корейского сериала предсказали вспышку коронавируса
Фото: Christophe Gateau/dpa/www.globallookpress.com
Герои фильма принимают заболевание за биохимическую атаку

Поклонники корейского сериала "Териус у меня за спиной" нашли в нем отсылку к нынешней эпидемии китайской инфекции. Аналогичное заболевание поражает героев киносаги в десятом эпизоде первого сезона. 

Британское издание The Independent утверждает, что в многосерийном фильме коронавирус описан точнее, чем где бы то ни было. Инкубационный период кинозаразы длится две недели, атакует она, в первую очередь, дыхательную систему. 

Герои ленты приходят к выводу, что вирус является биохимическим оружием, которое синтезировали искусственно. Именно поэтому оно так опасно. При контакте с зараженным человек заболевает в течение 5 минут, а побороть опасную инфекцию поможет, как это ни удивительно, умение правильно мыть руки. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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