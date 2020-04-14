Герои фильма принимают заболевание за биохимическую атаку

Поклонники корейского сериала "Териус у меня за спиной" нашли в нем отсылку к нынешней эпидемии китайской инфекции. Аналогичное заболевание поражает героев киносаги в десятом эпизоде первого сезона.

Британское издание The Independent утверждает, что в многосерийном фильме коронавирус описан точнее, чем где бы то ни было. Инкубационный период кинозаразы длится две недели, атакует она, в первую очередь, дыхательную систему.

Герои ленты приходят к выводу, что вирус является биохимическим оружием, которое синтезировали искусственно. Именно поэтому оно так опасно. При контакте с зараженным человек заболевает в течение 5 минут, а побороть опасную инфекцию поможет, как это ни удивительно, умение правильно мыть руки.