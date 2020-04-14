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Гостиницы и санатории Сочи закрыли до наступления лета

Сейчас места отдыха функционируют в режиме "до последнего клиента"

Гостиницы и санатории курортного города Сочи должны закрыться до 1 июня. С таким распоряжением выступила местная администрация. 

Владельцам мест отдыха положено отработать "до последнего клиента" и закрыться до начала лета. 

Сейчас в городских отелях находятся почти 1500 человек. На территории санаториев проводят время 300 визитеров. 

К отдыхающим обратился мэр города Алексей Копайгородский. Он отметил, что большинство туристов с пониманием отнеслись к ситуации и решили оперативно вернуться домой, пишет "ФедералПресс". 

Ранее "Утро.ру" опубликовало последнюю статистику по заболеваемости COVID-19.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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