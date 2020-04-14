Сотрудник РАН Данила Тлисов скончался в больнице в Коммунарке

В больнице в Коммунарке от COVID-19 скончался кандидат физико-математических наук и научный сотрудник Института ядерных исследований Российской академии наук Данила Тлисов. У ученого ранее диагностировали коронавирус.

Данила Тлисов поступил в больницу 4 апреля, до этого он находился на домашнем карантине. О смерти ученого сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего отделом физики высоких энергий ИЯИ РАН Юрий Куденко.

Первые два теста на коронавирус у Данилы Тлисова были отрицательными.

В 2016 г. ученый стал лауреатом премии эксперимента CMS на Большом адронном коллайдере.