Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Россиянам посоветовали держаться дистанции в четыре метра

Американские ученые определили радиус воздействия вируса

Россиян призвали прислушаться к информации о том, что COVID-19 может передаваться от инфицированного человека на расстоянии четырех метров. Соответствующую рекомендацию ВОЗ дали сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний США, проведя исследования в области распространения нового коронавируса.

"Люди должны соблюдать максимальную дистанцию между друг другом, насколько это возможно", – цитирует издание "Подмосковье сегодня" терапевта Минздрава Московской области Наталью Санину.

Также она напомнила, что смертельная зараза может передаваться не только воздушно-капельным путем, а и контактным. По ее словам, человек за сутки свыше 80 раз прикасается к лицу, поэтому нужно следить за чистотой рук и по необходимости носить перчатки.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Коронавирус в России: главное

Последние новости о коронавирусе в нашей стране

Рассмешат любого: анекдоты для поднятия настроения

Короткие шутки от “Утро.ру” вызовут улыбку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

833 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей