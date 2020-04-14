Американские ученые определили радиус воздействия вируса

Россиян призвали прислушаться к информации о том, что COVID-19 может передаваться от инфицированного человека на расстоянии четырех метров. Соответствующую рекомендацию ВОЗ дали сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний США, проведя исследования в области распространения нового коронавируса.

"Люди должны соблюдать максимальную дистанцию между друг другом, насколько это возможно", – цитирует издание "Подмосковье сегодня" терапевта Минздрава Московской области Наталью Санину.

Также она напомнила, что смертельная зараза может передаваться не только воздушно-капельным путем, а и контактным. По ее словам, человек за сутки свыше 80 раз прикасается к лицу, поэтому нужно следить за чистотой рук и по необходимости носить перчатки.

