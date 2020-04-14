Школьники застряли в Штатах в разгар пандемии коронавируса

После заявления российского МИД о россиянах, которые столкнулись с проблемами из-за вспышки COVID-19, высказались представители посольства США в Москве.

Там уточнили, что в Америке сейчас – 51 школьник из России. Дети находятся там по частным программам обучения и о возвращении их на родину нужно говорить с организаторами. Гранты на программы для школьников Госдеп не выдавал, однако готов помочь детям. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Мария Захарова рассказала, что в Штатах застряли 74 ребенка из России, которые отправились туда по программе обучения – ее свернули из-за пандемии.