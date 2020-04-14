Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Расслабляться рано: Зеленский обозначил пик эпидемии на Украине

Расслабляться рано: Зеленский обозначил пик эпидемии на Украине
Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua
Лидер нации увидел стабилизацию обстановки с распространением коронавируса

Незалежная избежала резкого скачка развития COVID-19, но успокаиваться еще рано. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в своем очередном обращении к народу.

"Расслабляться рано, расслабляться очень опасно. Если Италия и Испания уже прошли или проходят пик эпидемии, то у нас впереди ключевой, определяющий период", – цитирует украинский "Интерфакс" главу государства.

По словам президента, пик эпидемии коронавируса Незалежная должна пережить в 20-х числах апреля.

Такой прогноз лидер нации сделал исходя из официальной статистики инфицированных в стране, которая показала, что за последние дни наступила "определенная стабилизация" ситуации. Пан Зеленский констатировал – на Украине "резкого скачка не произошло", поскольку граждане проявили сознательность и придерживались режима самоизоляции.

По данным на сегодняшний день, в соборной выявлено 3372 случая инфицированных новым вирусом, 119 пациентов выздоровели, 98 – скончались, пишет издание "Громадське".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Коронавирус в России: главное

Последние новости о коронавирусе в нашей стране

Рассмешат любого: анекдоты для поднятия настроения

Короткие шутки от “Утро.ру” вызовут улыбку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

834 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей