Лидер нации увидел стабилизацию обстановки с распространением коронавируса

Незалежная избежала резкого скачка развития COVID-19, но успокаиваться еще рано. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в своем очередном обращении к народу.

"Расслабляться рано, расслабляться очень опасно. Если Италия и Испания уже прошли или проходят пик эпидемии, то у нас впереди ключевой, определяющий период", – цитирует украинский "Интерфакс" главу государства.

По словам президента, пик эпидемии коронавируса Незалежная должна пережить в 20-х числах апреля.

Такой прогноз лидер нации сделал исходя из официальной статистики инфицированных в стране, которая показала, что за последние дни наступила "определенная стабилизация" ситуации. Пан Зеленский констатировал – на Украине "резкого скачка не произошло", поскольку граждане проявили сознательность и придерживались режима самоизоляции.

По данным на сегодняшний день, в соборной выявлено 3372 случая инфицированных новым вирусом, 119 пациентов выздоровели, 98 – скончались, пишет издание "Громадське".

