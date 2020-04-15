Неправильно приготовленное дома средство не убьет коронавирус

Россиянам стоит отказаться от самостоятельного изготовления антисептика. У большинства вряд ли получится создать нужную спиртовую композицию, которая убьет вирус. Таким опасением с РИА "Новости" поделился врач-фармаколог поликлиники №1 управделами президента Игорь Федоров.

Он уточнил, что антисептик, который расправится с вирусом, должен содержать как минимум 62% спирта. Жидкость с другой концентрацией окажется бесполезной.

Не содержащие спирта антибактериальные средства не принесут пользы в борьбе с инфекцией, уверен Федоров.

Телеканал "360" напоминает, что от заражения COVID-19, в первую очередь, спасет соблюдение правил личной гигиены.

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