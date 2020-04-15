На Алтае живут люди с феноменальным иммунитетом

Столичный оперативный штаб проинформировал, что всего 1 регион в стране остался не тронут коронавирусом. Феноменально здоровые люди проживают на Алтае.

Ранее данные о первых заболевших были предоставлены Ненецким автономным округом и Чукоткой, пишет URA.ru.

Телеканал "360" напоминает, что президент России Владимир Путин объявил апрель нерабочим именно для того, чтобы приостановить распространение коронавируса по стране.

Всего в России зарегистрировано 24 490 случаев заболевания, уточняет "ФедералПресс".







