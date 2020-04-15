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Жители одного российского региона устояли против коронавируса

На Алтае живут люди с феноменальным иммунитетом

Столичный оперативный штаб проинформировал, что всего 1 регион в стране остался не тронут коронавирусом. Феноменально здоровые люди проживают на Алтае. 

Ранее данные о первых заболевших были предоставлены Ненецким автономным округом и Чукоткой, пишет URA.ru

Телеканал "360" напоминает, что президент России Владимир Путин объявил апрель нерабочим именно для того, чтобы приостановить распространение коронавируса по стране. 

Всего в России зарегистрировано 24 490 случаев заболевания, уточняет "ФедералПресс"



Полина ЛЕДОВСКИХ

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