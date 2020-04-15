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Apple раскрыла маршруты передвижения россиян

Активность жителей РФ упала на 60 процентов

Производители знаменитых "яблок" создали программу Mobility Trends Reports. Она считывает данные с приложения "Карты Apple" с телефонов пользователей по всему миру. Судя по предоставленным на официальном сайте компании данным, активность россиян с момента введения карантина упала на 60%. 

Уточняется, что анализ проводится не только среди тех, кто любит гулять, но и между автомобилистами и пассажирами общественного транспорта. 

Отметим, что в приложении можно не только узнать об активности жителей родной страны, но и проверить, какой город лучше всего соблюдает карантин. 

Ранее "Утро.ру" публиковало последнюю статистику о коронавирусе на 15 апреля.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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