На 15 апреля коронавирус подтвердился у 2 000 984 человек

Число людей, заразившихся китайским вирусом по всему миру превысило отметку в 2 млн. Жертвами COVID-19 стали примерно 128 тыс. человек. Об этом стало известно от института Джона Хопкинса.

Больше всего заболевших по-прежнему в США – 609 тыс. человек. Следом в рейтинге идут Испания и Италия. Россия на 15 апреля занимает 15 место по числу больных. Такие данные опубликованы на сайте университета Джона Хопкинса. В стране положительные тесты получили примерно 21 тыс. человек. Больше всего случаев заражения в Москве.

Первые сообщения о вспышках необычной пневмонии пришли из Китая в конце декабря 2019 года. Спустя 4 месяца COVID-19 распространился почти по всему миру. В ряде стран, в том числе и в РФ, были приняты меры, чтобы ограничить скорость распространения пандемии. Так, с 15 апреля в Москве полностью заработала система электронных пропусков, которые надо запрашивать для поездок по городу.

За нарушения мер карантина предусмотрены наказания в виде штрафов от 1 до 40 тыс. рублей.

Сейчас ученые со всего мира пытаются создать вакцину от коронавируса. Например, в России готовят к выпуску три вида препарата, однако их производство начнется не раньше осени 2020 года, когда пик COVID-19 уже может пройти.