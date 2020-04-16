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Японские власти могут ввести режим ЧС по всей стране

Решение связано с ухудшением ситуации по коронавирусу

Власти Японии намерены ввести режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19 на всей территории страны, передает японский телеканал NHK. 

Сейчас режим ЧС объявлен в ряде префектур. Распространение особого режима на всю Японию связано с обострением эпидемиологической обстановки. По данным источников телеканала, японский парламент обсудит данный вопрос в ближайшее время.

На сегодняшний день в Японии зафиксировано более 9,4 тысячи случаев заражения коронавирусом. Жертвами опасной инфекции стали почти 200 человек.

Ольга ФЕДОРОВА

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