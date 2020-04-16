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Россия приблизилась к пику по COVID-19 – Рошаль

Россия приблизилась к пику по COVID-19 – Рошаль
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
продолжениеЧисло зараженных COVID-19 в России обеспокоило ВОЗ
Специалисты еще будут выявлять новых заразившихся, но их число в скором времени должно значительно сократиться

Россия приблизилась к пику по заболеваемости коронавирусом, считает президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук Леонид Рошаль. Об этом профессор заявил 16 апреля в ходе онлайн-конференции, посвященной работе волонтеров акции "#МыВместе" по оказанию помощи медицинским сотрудникам в период эпидемии COVID-19. 

"Я вижу цифры с показателями сегодняшнего дня и считаю, что мы подходим к пику. Разумеется, люди с положительным тестом на коронавирус продолжат появляться и дальше, но не в таком количестве", – сказал Леонид Рошаль. Трансляция велась на странице ТАСС в "Фейсбук".

При этом профессор подчеркнул, что не является вирусологом и не может дать точный прогноз по дальнейшему развитию ситуации с коронавирусом в России, однако сегодняшняя картина явно свидетельствует о скором падении прироста числа инфицированных.

Как отметил известный хирург, Россия успела эффективно подготовиться к эпидемии, несмотря на ограниченное количество времени, что позволит стране оперативно справиться с инфекцией, пишет сайт "Комсомольская правда".

Ранее "Утро.ру" публиковало свежую статистику по коронавирусу в России на 16 апреля.

Ольга ФЕДОРОВА

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