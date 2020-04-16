Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

В России не осталось ни одного региона без коронавируса

В России не осталось ни одного региона без коронавируса
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
В остававшемся "чистом" субъекте нашли первого инфицированного

Китайский вирус проник во все регионы России. В четверг, 16 апреля, первый случай заболевания COVID-19 зафиксировали на Алтае. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского правительства. 

По данным источника, первым заболевшим стала женщина – жительница Онгудайского района. Ранее ее навещали родственники из соседнего региона.  

Вирус подтвердили после анализов, которые взяли у пациентки. Сейчас специалисты пытаются установить и найти всех, с кем общалась больная. После их также отправят на обследование, пишет ТАСС.  

Алтай – горный приграничный регион с населением около 218 тысяч человек. 

По последним данным, в России коронавирусом больны 28 тысяч 5 человек. Умерли 237. Самое большое количество заболевших в Москве. 

Ранее президент Владимир Путин отмечал, что ситуация с эпидемией в стране остается тяжелой и серьезной. Карантин действует в стране до 30 апреля. Массовые мероприятия отменяют. Так, впервые за много лет не будет Парада в честь 9 мая. 

Марина МОНРО

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В России стали чаще красть еду: новости о коронавирусе на утро 16 апреля

Дошедшие до ручки грабители нападают на беззащитных пенсионеров

СМИ: Парад Победы будет перенесен из-за эпидемии коронавируса

Точную дату власти определят позднее

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей