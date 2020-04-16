В России не осталось ни одного региона без коронавируса

В остававшемся "чистом" субъекте нашли первого инфицированного

Китайский вирус проник во все регионы России. В четверг, 16 апреля, первый случай заболевания COVID-19 зафиксировали на Алтае. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского правительства.

По данным источника, первым заболевшим стала женщина – жительница Онгудайского района. Ранее ее навещали родственники из соседнего региона.

Вирус подтвердили после анализов, которые взяли у пациентки. Сейчас специалисты пытаются установить и найти всех, с кем общалась больная. После их также отправят на обследование, пишет ТАСС.

Алтай – горный приграничный регион с населением около 218 тысяч человек.

По последним данным, в России коронавирусом больны 28 тысяч 5 человек. Умерли 237. Самое большое количество заболевших в Москве.

Ранее президент Владимир Путин отмечал, что ситуация с эпидемией в стране остается тяжелой и серьезной. Карантин действует в стране до 30 апреля. Массовые мероприятия отменяют. Так, впервые за много лет не будет Парада в честь 9 мая.