Медицинские маски оказались бесполезными на улице

Здоровый сон, правильное питание и физическая активность помогают организму противостоять коронавирусной инфекции, пик заболеваемости которой придется на ближайшие недели. О правилах безопасности и профилактике COVID-19 рассказали в МЧС.

Гигиена – один и наиболее важных способом защиты от инфекции. Необходимо тщательно мыть руки, дезинфицировать поверхности и соблюдать расстояние не менее одного метра. Маски также помогут избежать коронавируса, но носить их нужно правильно, сообщается на сайте МЧС.

Одно и то же средство защиты нельзя использовать дважды, предупредили в ведомстве. Маска должна быть сухой и плотно закрывать нос и рот. При этом на улице носить медицинское изделие не стои: это нецелесообразно. По словам специалистов, гораздо полезнее будет дышать свежим воздухом.

Также в период пандемии важно соблюдать режим сна и поддерживать физическую активность, даже в режиме самоизоляции. Поможет избежать заражения и здоровый рацион – нужно употреблять больше белков, витаминов и минералов.

Пик заболеваемости в Москве, скорее всего, придется на ближайшие две – три недели. Такой прогноз сделала заммэра Анастасия Ракова. Сейчас в столице наиболее тяжелая ситуация: китайскую инфекцию нашли у 16146 москвичей. Всего в России заразились 27938 человек.