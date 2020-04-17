Не только пожилые: названа вторая группа риска для заражения COVID-19
О том, что китайский вирус особенно опасен для пожилых, уже известно, а сейчас Елена Малышева решила предупредить и других людей, которые, как она считает, относятся к группе риска.
По словам журналистов, медик в прямом эфире в "Инстаграм" заявила, что в опасности люди с ожирением. У пациентов с таким диагнозом обычно есть хронические заболевания. При заражении коронавирусом у людей с лишним весом могут быть осложнения.
У таких заболевших COVID-19 проблемы с легкими могут выражаться ярче, так как из-за лишнего веса они не всегда могут сделать глубокий вдох, – добавляет телеканал "Царьград".
До этого Елена Малышева назвала плюс коронавируса. По словам ведущей, прекрасное в вирусе то, что им болеют в основном пожилые люди, а дети в большинстве случаев остаются не зараженными.
СМИ: Санкт-Петербург окружат блокпостами
В городе планируют ввести пропускную систему вслед за Москвой
Путин отменил Парад Победы 9 мая из-за коронавируса
Торжественную часть мероприятий, приуроченных к празднованию окончания ВОВ, перенесли на другую дату
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Французы определили температуру гибели коронавируса
- СМИ: Белоруссия обманула ВОЗ о ситуации с коронавирусом
- Посол КНР: вирус COVID-19 завезли в Ухань
- Коронавирус вывел из строя очередной авианосец
Здоровье
- Повысят иммунитет: привычные продукты защитят от вирусов
- От боли в коленях и пояснице: простая гимнастика укрепит суставы
- Природное средство для потенции: как повысить тестостерон
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик