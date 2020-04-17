Телеведущая Малышева рассказала, для кого еще коронавирус представляет серьезную угрозу

О том, что китайский вирус особенно опасен для пожилых, уже известно, а сейчас Елена Малышева решила предупредить и других людей, которые, как она считает, относятся к группе риска.

По словам журналистов, медик в прямом эфире в "Инстаграм" заявила, что в опасности люди с ожирением. У пациентов с таким диагнозом обычно есть хронические заболевания. При заражении коронавирусом у людей с лишним весом могут быть осложнения.

У таких заболевших COVID-19 проблемы с легкими могут выражаться ярче, так как из-за лишнего веса они не всегда могут сделать глубокий вдох, – добавляет телеканал "Царьград".

До этого Елена Малышева назвала плюс коронавируса. По словам ведущей, прекрасное в вирусе то, что им болеют в основном пожилые люди, а дети в большинстве случаев остаются не зараженными.