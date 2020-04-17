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Ученые озвучили ранние симптомы тяжелой формы коронавируса

Ученые озвучили ранние симптомы тяжелой формы коронавируса
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Тревогу у врачей вызывают пациенты с низкими показателями насыщаемости крови кислородом

О ранних симптомах тяжелой формы заболевания зараженных новым коронавирусом рассказали ученые из Медицинской школы им. Гроссмана при Нью-Йоркском университете. Результаты своего исследования они опубликовали на портале MedRxiv.

Эксперты анализировали данные 4103 человек с положительным тестом на COVID-19. Примерно половине инфицированным нужна была госпитализация, 650 из них отправлены в отделения интенсивной терапии, где их подключили к аппарату ИВЛ, или же умерли.

Согласно результатам анализов, заражение с наибольшей вероятностью протекало в тяжелой форме, когда у пациента повышались показатели с-реактивного белка, ферритина и д-димера в начальной стадии госпитализации.

Кроме того, важным признаком вероятных осложнений является понижение насыщаемости крови кислородом (менее 88%).

Также ученые установили категории лиц, у которых болезнь протекает в тяжелой форме. К ним относятся люди с ожирением. Причем у них шанс подхватить COVID-19 с осложнением несколько выше, чем у граждан, страдающих легочными или сердечными заболеваниями.

Ранее европейские врачи выяснили, что заражение коронавирусом у некоторых пациентов сопровождается кожным высыпанием на ногах. Чаще всего такие симптомы проявляются у детей и подростков.

По последним данным, всего в мире инфекция выявлена больше, чем у 2 млн землян, скончались свыше 147 тыс человек. Как сообщила сегодня Всемирная организация здравоохранения, следующим эпицентром эпидемии может стать африканский континент. Там сейчас вспышки коронавируса фиксируются далеко от столиц государств.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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