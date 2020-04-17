Ученые озвучили ранние симптомы тяжелой формы коронавируса
О ранних симптомах тяжелой формы заболевания зараженных новым коронавирусом рассказали ученые из Медицинской школы им. Гроссмана при Нью-Йоркском университете. Результаты своего исследования они опубликовали на портале MedRxiv.
Эксперты анализировали данные 4103 человек с положительным тестом на COVID-19. Примерно половине инфицированным нужна была госпитализация, 650 из них отправлены в отделения интенсивной терапии, где их подключили к аппарату ИВЛ, или же умерли.
Согласно результатам анализов, заражение с наибольшей вероятностью протекало в тяжелой форме, когда у пациента повышались показатели с-реактивного белка, ферритина и д-димера в начальной стадии госпитализации.
Кроме того, важным признаком вероятных осложнений является понижение насыщаемости крови кислородом (менее 88%).
Также ученые установили категории лиц, у которых болезнь протекает в тяжелой форме. К ним относятся люди с ожирением. Причем у них шанс подхватить COVID-19 с осложнением несколько выше, чем у граждан, страдающих легочными или сердечными заболеваниями.
Ранее европейские врачи выяснили, что заражение коронавирусом у некоторых пациентов сопровождается кожным высыпанием на ногах. Чаще всего такие симптомы проявляются у детей и подростков.
По последним данным, всего в мире инфекция выявлена больше, чем у 2 млн землян, скончались свыше 147 тыс человек. Как сообщила сегодня Всемирная организация здравоохранения, следующим эпицентром эпидемии может стать африканский континент. Там сейчас вспышки коронавируса фиксируются далеко от столиц государств.
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