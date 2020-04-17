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Дело в градусах: как правильно стирать одежду во время COVID-19

Дело в градусах: как правильно стирать одежду во время COVID-19
Фото:Александр Демьянчук/ТАСС
Иммунолог назвал два способа обеззаразить вещи

Для того, чтобы избежать заражения коронавирусом, не достаточно только носить маску и перчатки. Важно и правильно обеззараживать вещи. Врач-иммунолог Владимир Болибок назвал два способа стирать одежду, который помогут победить инфекцию. 

По мнению эксперта, достаточно выставить на машинке температуру в 60 градусов. При стирке все вредные организмы погибнут. Отлично подходит для борьбы с вирусом еще один способ – кипячение. При температуре в 100 градусов не выживет никакая инфекция, информирует "Комсомольская правда". 

Напомним, что меры по борьбе с COVID-19 в России продолжают усиливаться. Власти вводят пропускной режим, активно увеличивают количество коек в больницах. В столице и Подмосковье появляется большое количество волонтеров, которые помогают пожилым людям в это непростое время.

А пенсионеры, в свою очередь, активно готовятся к Пасхе – красят яйца и пекут куличи. Фото кулинарных шедевров пожилые люди выкладывают в сеть, пишет "Подмосковье сегодня"

Полина ЛЕДОВСКИХ

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