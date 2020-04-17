Страна начинает освобождаться от китайской инфекции

Власти Италии считают, что скоро строгий режим карантина из-за пандемии можно будет ослабить. Количество заболевших коронавирусом в государстве снижается. Открытие баров и ресторанов запланировано на начало мая, информирует АНСА.

Напомним, что не так давно европейская страна била все антирекорды по количеству зараженных и погибших от китайской инфекции. Однако с середины апреля власти начали давать жителям послабления. Открылись непродуктовые магазины. Режим начали ослаблять и в других государствах, например, в Польше и Германии.

Несмотря на то, что количество заболевших в Старом свете и находящихся рядом странах снижается, Еврокомиссия не оценила западных методов борьбы с COVID-19.







