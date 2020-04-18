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Кофе может стать дефицитным товаром из-за пандемии

Кофе может стать дефицитным товаром из-за пандемии
Фото: Jiri Hubatka/imagebroker.com/www.globallookpress.com
Любителям напитка сообщили плохие новости

Из-за коронавируса роскошью может стать не только чай, как сообщалось ранее, но и кофе. Цены на зерна уже взлетели.

По данным Bloomberg, тяжелая ситуация сейчас у стран – лидеров по производству кофе. Это Перу, Бразилия и Колумбия. Урожай собирать там должны только через месяц, однако напуганные пандемией коронавируса рабочие уже сейчас наотрез отказываются выходить на плантации.

От прошлогодних запасов производителей уже почти ничего не осталось. На этом фоне фьючерсы в Нью-Йорке на арабику поднялись больше чем на 15%, отмечается в материале. И это еще не предел – аналитики предрекают, что кофе из-за коронавируса подорожает еще больше.

О росте цен ранее сообщал и телеканал CNBC. Из-за того, что на фоне пандемии закрылись кофейни и рестораны, спрос на кофе в магазинах резко вырос.

Ранее Утро.ру писало о товарах, которые подорожали в России из-закоронавируса.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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