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Путин отдал поручение Минобороны на фоне пандемии

Путин отдал поручение Минобороны на фоне пандемии
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com/
продолжениеРоссийская актриса заразилась коронавирусом
Президент России сделал несколько распоряжений относительно борьбы с коронавирусом в России

Среди них – поручение главе российского военного ведомства Сергею Шойгу. Минобороны до 22 апреля должно представить Владимиру Путину предложения о возможности привлечь к борьбе с распространением нового коронавируса спецсил и средств Вооруженных Сил.

Также глава государства поручил правительству сделать краткосрочный прогноз по заболеваемости в России. О том, сколько граждан могут подхватить коронавирус, президенту должны докладывать ежедневно, говорится на сайте Кремля.

Кроме того, правительство должно сформировать единый федеральный резерв, в который войдут средства защиты для медиков, оборудование, средства для профилактики и лечения COVID-19.

Поручения Путин отдал по итогам совещания, которое прошло 13 апреля. Президент обсудил ситуацию с распространением коронавируса в России с чиновниками. Тогда российский лидер отметил, что пик заболеваемости еще не пройден и назвал территории с повышенными рисками – в их число вошли Москва, Подмосковье и города-миллионники. Тогда же говорилось, что к борьбе с коронавирусом могут привлечь и Министерство обороны России.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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