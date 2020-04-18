Белорусскому лидеру посоветовали давать ценные указания сотрудникам колхозов

Российская сторона прокомментировала замечания Александра Лукашенко о тестах на COVID-19, переданных Белоруссии. Ранее президент страны заявил, что эти системы часто дают неверные результаты.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко посоветовал Лукашенко заняться посевами пшеницы и руководить работой колхозников, а медицинскую сферу оставить специалистам.

"Пусть он едет на поля и подсказывает своим колхозникам, как нужно сеять, он в этом разбирается. А вот здесь – это не его тема",

– заявил он в беседе с РИА Новости.

Высказались и в Роспотребнадзоре. В ведомстве напомнили, что с февраля этого года Москва бесплатно передала Минску 14 тысяч тестов на коронавирус. Российские системы и помогли выявить первых заболевших COVID-19 в Белоруссии.

Кроме того, в Роспотребнадзоре подчеркнули, что эффективность наших тестов доказана, они превосходят некоторые зарубежные аналоги.

"...российские тесты "видят" возбудителя при малом количестве вируса, в том числе у бессимптомных носителей, что чрезвычайно важно для выявления инфицированного человека", – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.



Напомним, накануне Лукашенко раскритиковал российские тесты.

"Много тестируем, но ещё должен вам откровенно сказать, что я обнаружил, исходя из этой информации, и уже не только я: тесты – ни к чёрту", – цитирует его TUT.BY.

Он заявил, что ранее приехавших на строительство АЭС россиян проверили этими системами, и у всех 15 был положительный результат. Когда анализы провели с помощью других тестов – "один только человек оказался коронавирусным".

Ранее французские СМИ писали о том, что Белоруссия обманула ВОЗ относительно реальной ситуации с коронавирусом в стране и назвали ее "бомбой замедленного действия".