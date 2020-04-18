В России ответили недовольному тестами на коронавирус Лукашенко
Российская сторона прокомментировала замечания Александра Лукашенко о тестах на COVID-19, переданных Белоруссии. Ранее президент страны заявил, что эти системы часто дают неверные результаты.
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко посоветовал Лукашенко заняться посевами пшеницы и руководить работой колхозников, а медицинскую сферу оставить специалистам.
"Пусть он едет на поля и подсказывает своим колхозникам, как нужно сеять, он в этом разбирается. А вот здесь – это не его тема",
– заявил он в беседе с РИА Новости.
Высказались и в Роспотребнадзоре. В ведомстве напомнили, что с февраля этого года Москва бесплатно передала Минску 14 тысяч тестов на коронавирус. Российские системы и помогли выявить первых заболевших COVID-19 в Белоруссии.
Кроме того, в Роспотребнадзоре подчеркнули, что эффективность наших тестов доказана, они превосходят некоторые зарубежные аналоги.
"...российские тесты "видят" возбудителя при малом количестве вируса, в том числе у бессимптомных носителей, что чрезвычайно важно для выявления инфицированного человека", – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.
Напомним, накануне Лукашенко раскритиковал российские тесты.
"Много тестируем, но ещё должен вам откровенно сказать, что я обнаружил, исходя из этой информации, и уже не только я: тесты – ни к чёрту", – цитирует его TUT.BY.
Он заявил, что ранее приехавших на строительство АЭС россиян проверили этими системами, и у всех 15 был положительный результат. Когда анализы провели с помощью других тестов – "один только человек оказался коронавирусным".
Ранее французские СМИ писали о том, что Белоруссия обманула ВОЗ относительно реальной ситуации с коронавирусом в стране и назвали ее "бомбой замедленного действия".
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