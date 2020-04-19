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Ученый назвал условие для появления второй волны коронавируса

Ученый назвал условие для появления второй волны коронавируса
Фото: pixabay.com
Повлиять на пандемию может изобретение вакцины от COVID-19

Ученый Сергей Недопасов не исключает, что мир может захлестнуть вторая волна пандемии коронавируса. Условием для ее появления может стать отсутствие вакцины. Если препарат для профилактики не будет создан, то возможны новые вспышки болезни.

По словам академика РАН, если вторая волна все-таки возникнет, то она будет не такой сильной, как первая. Специалист пока не может точно сказать, когда стоит ждать вторую вспышку COVID-19.

"Когда это может произойти – остается только гадать: тут и особенности вируса, и особенности жизни данной популяции, и особенности системы здравоохранения", – рассказал Недопасов "Парламентской газете".

Число заболевших коронавирусом продолжает расти. Во всем мире к 19 апреля число зараженных выросло до 2,3 млн. Жертвами COVID-19 стали 160 тыс. человек. Вылечить медикам удалось более 600 тыс.

В России в среднем каждый день фиксирует 2,5 новых случаев. Это связано с тем, что выросло число проводимых тестов. По словам СМИ, половина пациентов болеет коронавирусом бессимптомно. 

Дарья ПЕТРОВА

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