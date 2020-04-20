Пропускной режим введен в Ростове-на-Дону

Коронавирус постепенно расползается по России. Участь Москвы и Санкт-Петербурга постигла еще один город-миллионник. Пропускной режим ввели для жителей Ростова-на-Дону.

Получить удостоверение по городу смогут сотрудники работающих в период пандемии предприятий города. Выдавать пропуска жителям будет администрация города через работодателей.

Для того, чтобы разрешение имело силу, вместе с ним необходимо показать паспорт или иное удостоверение личности. Пропуска понадобятся для въезда в мегаполис и для передвижения по нему, уточняется на сайте местной администрации.

Действовать режим начнет с 23 апреля. Подать заявку на получение документа можно с 20-го числа, информирует "МИР 24".

Напомним, что в столице пропускной режим в столице введен с 15 апреля. У жителей Москвы есть возможность получить разрешение и на передвижение на личном транспорте, напоминает телеканал "360". Мэр города Сергей Собянин в своем недавнем выступлении указал на то, что в столице стали более внимательно относится к режиму самоизоляции. Но в случае ухудшения ситуации пропускной режим ужесточат.