Китайский вирус не следует канонам классической эпидемиологии

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров заявил, что коронавирус развивается по необычному сценарию, ведет себя странно. Как правило, люди, которые чувствуют себя нормально, должны, судя по показателям, находиться в реанимации.

"До поры до времени. Потом идет обвал катастрофический", – уточнил эксперт.

При рентгене не видно воспаления легких у заразившегося. Это может ввести врача в заблуждение относительно диагноза, отмечает НСН.

Медицина, по мнению Никифорова, столкнулась с чем-то новым, а все неизведанное, в данном случае, страшно.

Ранее "Утро.ру" опубликовало статистику по количеству зараженных COVID-19 в мире.