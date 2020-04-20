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Инфекционист назвал COVID-19 "странным"

Китайский вирус не следует канонам классической эпидемиологии

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров заявил, что коронавирус развивается по необычному сценарию, ведет себя странно. Как правило, люди, которые чувствуют себя нормально, должны, судя по показателям, находиться в реанимации. 

 "До поры до времени. Потом идет обвал катастрофический", – уточнил эксперт. 

При рентгене не видно воспаления легких у заразившегося. Это может ввести врача в заблуждение относительно диагноза, отмечает НСН

Медицина, по мнению Никифорова, столкнулась с чем-то новым, а все неизведанное, в данном случае, страшно.

Ранее "Утро.ру" опубликовало статистику по количеству зараженных COVID-19 в мире.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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