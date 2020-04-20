Внеплановое повышение пенсий поможет пострадавшим от коронавируса продавцам
Пенсионерам и бюджетникам нужно повысить государственные выплаты. С такой идеей выступило Агентство стратегических инициатив (АСИ). Как указывают его специалисты, сейчас из-за мер по борьбе с коронавирусом сфера торговли и услуг испытывает серьезные проблемы. Увеличение дохода значительной части населения страны хотя бы на 5 - 10% позволит оживить экономику.
"Повышение благоприятно отразится на розничной и оптовой торговле, повысит спрос на продукцию промышленности и услуг", – приводит ТАСС выдержку из письма гендиректора АСИ Светланы Чупшевой премьеру Михаилу Мишустину.
Бюджету страны такое повышение обойдется в 0,5 - 1 трлн рублей. Это не много, учитывая, что деньги так или иначе вернутся в бюджет. В противном случае падение потребления добавит к потерям ВВП еще до 2,5 п.п., предупреждают в АСИ. Эксперты указывают, что за рубежом аналогичные меры уже предпринимаются.
Кроме того, АСИ рекомендует правительству обратить внимание на студентов старших курсов вузов, большинство из которых подрабатывали параллельно с учебой, а из-за коронавируса потеряли такую возможность. Сейчас хотя бы часть из них можно трудоустроить в вузах "цифровыми ассистентами", то есть помощниками преподавателей во время дистанционного обучения, предлагают выход аналитики.
Ранее АСИ предлагало признать пандемию коронавируса "обстоятельством непреодолимой силы", чтобы защитить бизнес от штрафных санкций в случае невозможности исполнения каких-либо обязательств в срок, напоминает URA.RU.
По оценке главы Счетной палаты Алексея Кудрина, в России без работы из-за коронавируса к концу года останеуся около 8 миллионов человек. Восстановление же экономики будет зависеть от нескольких факторов.
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