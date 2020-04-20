России среди них нет

Только 10 из 47 стран-членов Совета Европы уведомили генерального секретаря объединения о том, что они отступают от соблюдения обязательств в случае чрезвычайных ситуаций. Права граждан, которые нельзя игнорировать, прописаны в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Причиной подобного поведения властей стала коронавирусная инфекция, которая продолжает постепенно захватывать некоторые страны.

России пока нет в списке тех, кто выступил с таким заявлением. Стоит отметить, что подобное уведомление сильно бы облегчило жизнь властям государства в случае жалоб и разбирательства в Страсбургском суде.

Уточним, что, когда речь заходит о предотвращении крупномасштабной опасности, генсек СЕ готов пойти на уступки странам и позволяет опустить некоторые пункты, прописанные в Европейской конвенции. Если меры, принятые в государстве, оправданны и полезны, у суда не возникнет вопросов к их введению.

Коронавирус в России, между тем, проходит по весьма спокойному сценарию. С таким заявлением выступил глава Минздрава Михаил Мурашко. Президент страны Владимир Путин заявил, что расслабляться пока не следует, так как пик распространения китайской инфекции пока не пройден.

Ранее "Утро.ру" опубликовало свежую статистику по заразившимся коронавирусом в России.