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Китай испугался распространения коронавируса в России

Китай испугался распространения коронавируса в России
Фото: Zhangjingang/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеЕвропа оказалась финансово не готова к борьбе с COVID-19
В Поднебесной решили, что пандемия в РФ может спровоцировать вторую волну эпидемии

В Китае не на шутку испугались распространения COVID-19 в России. Власти Поднебесной уверены, что пандемия из-за количества заболевших в нашей стране может накрыть КНР второй волной. 

Вице-губернатор граничащей с РФ провинции Хэйлунцзян Ван Юнкан объяснил, что сейчас все силы брошены на предотвращение повторного распространения вируса. Ведь в Китае уже зафиксировали более 1500 случаев заражения людей, прибывших из-за рубежа. 

South China Morning Post отмечает, что посол страны в России Чжан Ханьхуэй раскритиковал поведение граждан КНР, вернувшихся из РФ, которые ведут себя безответственно в то время, когда эпидемия еще не закончилась. 

"Они наслаждаются плодами китайско-российского сотрудничества, но при этом способствуют ухудшению отношений", – отметил чиновник. 

Напомним, что в настоящий момент в РФ от коронавируса страдают более 47 тысяч человек. Скончались 405 заболевших. Зараженные есть в каждом регионе. 

В связи со сложившейся ситуацией президент страны Владимир Путин проведет 20 апреля очередное совещание по борьбе с распространением COVID-19. Перед лидером государства отчитаются вирусологи и врачи.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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