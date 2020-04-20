В Поднебесной решили, что пандемия в РФ может спровоцировать вторую волну эпидемии

В Китае не на шутку испугались распространения COVID-19 в России. Власти Поднебесной уверены, что пандемия из-за количества заболевших в нашей стране может накрыть КНР второй волной.

Вице-губернатор граничащей с РФ провинции Хэйлунцзян Ван Юнкан объяснил, что сейчас все силы брошены на предотвращение повторного распространения вируса. Ведь в Китае уже зафиксировали более 1500 случаев заражения людей, прибывших из-за рубежа.

South China Morning Post отмечает, что посол страны в России Чжан Ханьхуэй раскритиковал поведение граждан КНР, вернувшихся из РФ, которые ведут себя безответственно в то время, когда эпидемия еще не закончилась.

"Они наслаждаются плодами китайско-российского сотрудничества, но при этом способствуют ухудшению отношений", – отметил чиновник.

Напомним, что в настоящий момент в РФ от коронавируса страдают более 47 тысяч человек. Скончались 405 заболевших. Зараженные есть в каждом регионе.

В связи со сложившейся ситуацией президент страны Владимир Путин проведет 20 апреля очередное совещание по борьбе с распространением COVID-19. Перед лидером государства отчитаются вирусологи и врачи.