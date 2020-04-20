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Китайские ученые назвали самый опасный период заражения COVID-19

Зараженный COVID-19 начинает инфицировать других до появления первых симптомов

Исследователям из Китая удалось выяснить, что самое большое количество патогенов в организме инфицированного образуется за один – два дня до появления первых симптомов. Именно в этот период человек наиболее заразен для других людей.

Такой вывод был сделан после анализа с участием около 100 пациентов. Ученые собрали более 400 мазков и выявили: в первый день количество микроорганизмов было максимальным, а затем число патогенов снижалось. Так они предположили, что еще за несколько дней до появления симптомов коронавирус может быть особенно силен – он попадет в организм и закрепляется там, пока иммунитет еще не начал с ним бороться, пишет Nature Medicine.

Исследователи из Китая уверены, что как раз из-за этого тесты на коронавирус надо проводить массово, чтобы исключить бессимптомных носителей.

Дарья ПЕТРОВА

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