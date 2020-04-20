Клинические исследования препарата начнутся летом

В России вакцина против коронавируса может появиться в июне этого года. С таким заявлением выступил академик РАН Александр Гинцбург на совещании Владимира Путина, посвященном санитарно-эпидемиологической обстановке в нашей стране.

По словам Гинцбурга, к концу мая ученые планируют закончить доклинические исследования и сразу же приступить к следующему этапу. Если испытания пройдут успешно, то уже 15 июня начнется регистрация препарата, а до конца года будет выпущено несколько миллионов доз вакцины, заявил микробиолог.

Специалист также добавил, что препарат может быть готов и раньше заявленного срока. Так, если на регистрации использовать сразу три серии вакцины, то после контроля в продажу поступят все три препарата, поделился Гинцбург.

О том, что препарат появится в нашей стране раньше июля, ранее заявлял и глава Минздрава Михаил Мурашко. На данный момент российские ученые трудятся над пятью препаратами от COVID-19.

Совещание Владимира Путина по ситуации с коронавирусом в России состоялось сегодня, 20 апреля. Президент пообщался с экспертами и рассказал, как проходит борьба с инфекцией в нашей стране.

По словам Путин, пик заражения коронавирусом в России еще не прошел.