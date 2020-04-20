Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Микробиолог назвал дату появления вакцины от COVID-19 в России

Микробиолог назвал дату появления вакцины от COVID-19 в России
Фото: Felix Kastle/dpa/www.globallookpress.com
Клинические исследования препарата начнутся летом

В России вакцина против коронавируса может появиться в июне этого года. С таким заявлением выступил академик РАН Александр Гинцбург на совещании Владимира Путина, посвященном санитарно-эпидемиологической обстановке в нашей стране.

По словам Гинцбурга, к концу мая ученые планируют закончить доклинические исследования и сразу же приступить к следующему этапу. Если испытания пройдут успешно, то уже 15 июня начнется регистрация препарата, а до конца года будет выпущено несколько миллионов доз вакцины, заявил микробиолог.

Специалист также добавил, что препарат может быть готов и раньше заявленного срока. Так, если на регистрации использовать сразу три серии вакцины, то после контроля в продажу поступят все три препарата, поделился Гинцбург.

О том, что препарат появится в нашей стране раньше июля, ранее заявлял и глава Минздрава Михаил Мурашко. На данный момент российские ученые трудятся над пятью препаратами от COVID-19.

Совещание Владимира Путина по ситуации с коронавирусом в России состоялось сегодня, 20 апреля. Президент пообщался с экспертами и рассказал, как проходит борьба с инфекцией в нашей стране.

По словам Путин, пик заражения коронавирусом в России еще не прошел.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Путин обратился к россиянам в Пасху

Президент РФ неожиданно заговорил о коронавирусе

В Москве продлили режим пропусков

Ограничения в связи с распространением коронавируса будут действовать до 1 мая

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей