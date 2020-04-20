У граждан Незалежной заканчиваются деньги

Застрявшие на Бали из-за эпидемии коронавируса и введенного режима ограничений на передвижения украинцы пожаловались на то, что государство их бросило как собак за границей. Так оценила действия властей страны по отношению к соотечественникам Алла Лобур изданию "Страна.ua".

По ее словам, она застряла на индонезийском острове с семьей в количестве пяти человек еще с февраля.

"Выть хочется. Почему для защиты одних граждан закрыли небо, а других бросили как собак?" – задается вопросом украинка.

Она сообщила, что консульство на запросы соотечественников все еще просит их подождать. Но дело в том, что у людей заканчиваются деньги на питание. При этом, утверждает Лобур, на сайте дипведомства говорится, что для эвакуации у заявителя должна быть как минимум одна тысяча долларов, одновременно консул бросает трубку.

"Я взяла кредит на еду 75 тыс гривен. Больше мне никто не даст", – пояснила женщина.

Она добавила, что у застрявших были возвратные билеты, все согласны по возвращению на родину пройти обсервацию, сдать анализ на наличие COVID-19, однако теперь не знают, что им сейчас делать.

Ранее в понедельник стало известно, что и гражданам Блоруссии придется за свой счет оплатить билеты, чтобы вернуться домой, а также компенсировать государству средства, потраченные на организацию рейсов, пишет "Интерфакс".

По последним данным, на Украине выявлено 5 710 зараженных коронавирусом, 151 человек скончались. Однако необходимо отметить, что в соборной толком невозможно узнать реальную статистику по развитию эпидемии. Например, сегодня данные по распространению коронавируса в центр не подали сразу семь областей -Винницкая, Луганская, Черниговская, Черновицкая, Сумская, Херсонская и Хмельницкая. Как заявил глава Минздрава Максим Степанов, такое пложение вещей недопустимо, сообщает УНИАН.

