Реаниматолог рассказал, в каких случаях необходимо вызывать скорую

Срочно обращаться в "скорую помощь" нужно, если температура тела внезапно поднялась выше 38 градусов, есть кашель и першение в горле, рассказал анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Специалист также сообщил, какие еще симптомы могут сопровождать опасное заболевание. Помимо резкого скачка температуры тела, заболевший COVID-19 может чувствовать слабость, ломоту в спине, головную боль, першение в горле, а также резь и сухость в глазах.

Кроме того, обострение коронавирусной пневмонии обычно сопровождается постоянным сухим кашлем с ощущением нехватки воздуха. В случае появления таких симптомов, нужно срочно вызывать медиков.

Эксперт также объяснил, как можно определить ресурс дыхания в домашних условиях. Зараженный коронавирусом и тяжело переносящий заболевание не сможет вдохнуть полной грудью. При глубоком вдохе у него появляются неприятные ощущения, он начинает сильно кашлять и чувствует головокружение.

Если приболевший человек может глубоко вдохнуть и без проблем задержать дыхание хотя бы секунд на 10-15 – значит, его легкие не поражены, и со здоровьем все, в целом, нормально.

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