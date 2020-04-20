Врач перечислил самые опасные симптомы заражения коронавирусом
Срочно обращаться в "скорую помощь" нужно, если температура тела внезапно поднялась выше 38 градусов, есть кашель и першение в горле, рассказал анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Специалист также сообщил, какие еще симптомы могут сопровождать опасное заболевание. Помимо резкого скачка температуры тела, заболевший COVID-19 может чувствовать слабость, ломоту в спине, головную боль, першение в горле, а также резь и сухость в глазах.
Кроме того, обострение коронавирусной пневмонии обычно сопровождается постоянным сухим кашлем с ощущением нехватки воздуха. В случае появления таких симптомов, нужно срочно вызывать медиков.
Эксперт также объяснил, как можно определить ресурс дыхания в домашних условиях. Зараженный коронавирусом и тяжело переносящий заболевание не сможет вдохнуть полной грудью. При глубоком вдохе у него появляются неприятные ощущения, он начинает сильно кашлять и чувствует головокружение.
Если приболевший человек может глубоко вдохнуть и без проблем задержать дыхание хотя бы секунд на 10-15 – значит, его легкие не поражены, и со здоровьем все, в целом, нормально.
Ранее "Утро" пояснило, почему в России не работает карантин и число зараженных стремительно растет.
Путин обсудил с экспертами эпидемию коронавируса
Президент рассказал, как проходит работа по уничтожению китайского вируса в стране, и выслушал мнения специалистов и чиновников
В Москве продлили режим пропусков
Ограничения в связи с распространением коронавируса будут действовать до 1 мая
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Число зараженных коронавирусом в Италии пошло на спад
- В США бунтуют против карантина
- Китайские ученые назвали самый опасный период заражения COVID-19
- Европа оказалась финансово не готова к борьбе с COVID-19
Здоровье
- Как сохранить гибкость позвоночника: упражнение для пожилых
- Укрепить спину легко: простые упражнения для новичков
- Дерматолог назвала главную опасность частого мытья рук
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик