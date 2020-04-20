Большинство российских регионов готовы к пандемии на 50%

В России идет развертывание медицинской сети для противостояния коронавирусу. О подготовке регионов к вспышке инфекции рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, на данный момент борьба с COVID-19 идет по "полувоенному сценарию". Это глава Минздрава объяснил тем, что изначально из регионов поступали не всегда точные данные о коронавирусе и властям предстала "идеалистическая картина" полной готовности.

Однако после проверки российским городам выделили дотации, чтобы помочь противостоять инфекции, рассказал Мурашко в эфире телеканала "Россия-24". Сейчас, по его словам, большая часть регионов на 50% готова к пандемии. Кроме того, в России стали пользоваться новой технологией – переброской медперсонала. Глава Минздрава заявил, что уже несколько специалистов из различных городов отправились на помощь коллегам.

За последние сутки коронавирусом в России заразились 4268 человек и 44 скончались. Всего COVID-19 подхватили более 47 тыс. жителей нашей страны. Тем не менее, пик заболеваемости еще не пройден – число зараженных в ближайшие недели еще может возрасти. Об этом сообщили на совещании с Владимиром Путиным, посвященном пандемии.