Коронавирус

Люди требуют дать им возможность работать и обвиняют власти в потере контроля над ситуацией

Тысями американцев вышли на митинги против карантина, нарушив режим самоизоляции. По их мнению, власти слишком поздно приняли меры и продление запретных мер никак не повлияет на ситуацию. А если не вернуть людям работу, пандемия грозит американцам еще более тяжелыми последствиями.

Кадры из США с митингующими в Нью-Йорке опубликовал "Пятый канал". Этот город остается "лидером" по количеству смертей от коронавируса в Штатах. Всего же в стране COVID-19 диагностирован у 750 тыс. человек, 40 тыс. жителей скончались.

Ранее газета Washington Post сообщила, что митинг, прошедший 16 апреля в Мичигане, организовала некая "консервативная коалиция", главой которой является депутат от партии республиканцев. Коалиция якобы входит в избирательный штаб Трампа.

Ранее президент США действительно заявил, что пик коронавируса пройден, и представил стране программу снятия карантина и восстановления экономики в три фазы.

Митинги в штатах Висконсин, Огайо, Пенсильвания и Нью-Йорк, по мнению WP, организовала ультраправая группа из штата Миннесота, выступающая за свободное ношение оружия.