Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

В США бунтуют против карантина

Люди требуют дать им возможность работать и обвиняют власти в потере контроля над ситуацией

Тысями американцев вышли на митинги против карантина, нарушив режим самоизоляции. По их мнению, власти слишком поздно приняли меры и продление запретных мер никак не повлияет на ситуацию. А если не вернуть людям работу, пандемия грозит американцам еще более тяжелыми последствиями.

Кадры из США с митингующими в Нью-Йорке опубликовал "Пятый канал". Этот город остается "лидером" по количеству смертей от коронавируса в Штатах. Всего же в стране COVID-19 диагностирован у 750 тыс. человек, 40 тыс. жителей скончались.


Ранее газета Washington Post сообщила, что митинг, прошедший 16 апреля в Мичигане, организовала некая "консервативная коалиция", главой которой является депутат от партии республиканцев. Коалиция якобы входит в избирательный штаб Трампа.

Ранее президент США действительно заявил, что пик коронавируса пройден, и представил стране программу снятия карантина и восстановления экономики в три фазы.

Митинги в штатах Висконсин, Огайо, Пенсильвания и Нью-Йорк, по мнению WP, организовала ультраправая группа из штата Миннесота, выступающая за свободное ношение оружия.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Путин обсудил с экспертами эпидемию коронавируса

Президент рассказал, как проходит работа по уничтожению китайского вируса в стране, и выслушал мнения специалистов и чиновников

В Москве продлили режим пропусков

Ограничения в связи с распространением коронавируса будут действовать до 1 мая

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей