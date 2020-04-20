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Число зараженных коронавирусом в Италии пошло на спад

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Власти республики впервые зафиксировали сокращение развития эпидемии

В Италии общее количество инфицированных COVID-19 начало уменьшаться. Об этом заявил сегодня глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

По его данным, число заболевших сократилось на 20 человек. Сейчас в стране выявлено 108 237 заразившихся китайским вирусом. Всего с начала пандемии их насчитывается 181 228. За сутки установлено 2 256 новых случаев, пишет РИА "Новости".

Отмечается, что за сутки умерли 454 человека. Вообще за все время эпидемии республика потеряла 24 114 пациентов.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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