Больше трех миллиардов трудящихся оказались в тяжелом положении

Режим изоляции и закрытие предприятий привели к тяжелейшему кризису. Последствия пандемии еще долго будут сказываться на жизни мирового сообщества. Так, около 200 млн человек в мире лишатся работы, сообщили в Международной конфедерации профсоюзов.

По прогнозам, миллионам грозит голод и нищета, а в опасности окажутся две трети жителей планеты. Система здравоохранения подверглась кризису из-за жесткой экономии, а миллионы работников лишились какой-либо правовой защиты, говорится на сайте Федерации независимых профсоюзов России.

В конфедерации отметили, что победить кризис поможет солидарность, повышение заработной платы до уровня прожиточного минимума и социальная защита. Кроме того, необходимо делать инвестиции в здравоохранение и уважать права работников каждой компании, отметили в МКП.

Закрытие предприятий затронуло 81% работников – из-за этого более 3 млрд человек во всем мире оказались в тяжелой ситуации, заявили профсоюзы.

20 апреля против режима самоизоляции начался бунт во Владикавказе. Лишившиеся работы жители региона вышли на улицу с требованием финансовой поддержки от властей.