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Полсотни курсантов в Петербурге подхватили коронавирус

Будущие офицеры не участвовали в подготовке к Параду Победы

В Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге у 55 курсантов выявлена инфекция COVID-19. Об этом сообщает Минобороны России.

Коронавирус обнаружен на разных факультетах, в том числе на факультете подготовки врачей для иностранных армий.

"Состояние всех инфицированных нормальное, симптоматических проявлений не наблюдается", – цитирует "Интерфакс" заявление военного ведомства.

Все заболевшие изолированы в инфекционном отделении учебного заведения, вступавшие с ними в контакт находятся под наблюдением врачей на карантине.

Особо отмечается, что заболевшие курсанты не участвовали в подготовке к Параду Победы ни в Петербурге, ни в подмосковном Алабино.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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