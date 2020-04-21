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Пятилетний ребенок умер от редкого осложнения COVID-19

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Из-за неправильного диагноза зараженную коронавирусом девочку лечили от ангины

Пятилетняя девочка погибла от редкого осложнения болезни, вызванной коронавирусной инфекцией, – на фоне COVID-19 у ребенка случился эпилептический припадок. Инцидент произошел в США, штат Мичиган, город Детройт, сообщили журналисты. 

В конце прошлого месяца она пожаловалась родителям на постоянную головную боль, с которой не могли справиться обезболивающие средства. 23 марта ребенка отвели к врачу. Доктор назначил девочке препараты от ангины и отправил домой.

Однако лекарства не помогали, самочувствие ребенка только ухудшалось, и ее снова привезли в больницу. Тест на коронавирус показал положительный результат, девочку начали лечить от COVID-19. Течение болезни проходило легко, и вскоре ребенка перевели на домашний режим, сообщает издание The Detroit News.

Спустя несколько часов состояние девочки резко ухудшилось: температура подскочила до 37,8 градуса, сильно болела голова, началась рвота, а затем случился эпилептический припадок. Позже выяснилось, что вирус привел к развитию менингоэнцефалита – воспаления оболочек и вещества головного мозга.

В течение двух недель ребенок был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, однако его состояние не улучшалось. Врачи предположили, что мозг девочки умер, и родители согласились отключить медоборудование, которое поддерживало жизнедеятельность их дочки.

Напомним, число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в США превысило 760 тысяч.

Ранее "Утро" рассказало о кожных симптомах коронавирусной пневмонии.

Ольга ФЕДОРОВА

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