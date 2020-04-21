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Американцы подали в суд на ВОЗ из-за сокрытия пандемии COVID-19

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Жители штата Нью-Йорк считают, что организация упустила растущую проблему из виду

Трое американцев, среди которых оказался один врач, отправили иск в суд против Всемирной организации здравоохранения. Они утверждают, что ВОЗ неправильно отреагировала на ситуацию с коронавирусом и скрыла пандемию в Китае. Об этом стало известно журналистам The New York Post.

Как сообщило издание со ссылкой на материалы суда, американцы полагают, что ВОЗ поспособствовала распространению COVID-19 по всему миру. Они также считают, что пострадали от "небрежного поведения" организации. 

По последним данным института Хопкинса, в мире более 2,4 миллиона человек заразились китайской инфекцией. Больше всего больных в США – 787 тысяч. Только в Нью-Йорке от коронавируса умерли 14606 человек, а всего по стране – 42364. 

Полина ИВАНОВА

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