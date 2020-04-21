Священнику было 48 лет

В больнице в Лапино от COVID-19 скончался настоятель Елоховского кафедрального собора протоиерей Александр Агейкин. Об этом сообщил бывший ответственный редактор "Журнала Московской патриархии" Сергей Чапнин.

Таким образом, это первая смерть среди столичных клириков, отмечается в телеграм-канале "МК".

Священнику Русской православной церкви было 48 лет.

Отмечается, что Агейкин получил положительный тест на коронавирус 15 апреля.

По последним данным, в Москве за сутки выявлено 3 083 новых случая заболевания. Всего в России инфекция обнаружена у 5 642 человек по свежей информации.

