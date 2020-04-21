Похожая на COVID-19 болезнь была известна еще 5000 лет назад

Средство от заболевания, напоминающего современный коронавирус, описали в аюрведических текстах, посвященных индийской народной медицине. Главу о схожей с COVID-19 инфекции обнаружила исследовательница Смита Нарам.

В трактате "Чарака-самхита", которому около 5 тыс. лет, доктор заметила посвященной инфекциям раздел. В нем описана болезнь "Слешма Крими": она вызывает кашель и отдышку, оседая на легких, и ее нельзя заметить без специального приспособления. Кроме того, иногда инфекция приводит к смерти, пишет India Today.

Главным способом защититься от болезни в писании назвали изоляцию. Кроме того, необходимо правильно питаться и укреплять иммунитет, при этом уделяя особое внимание органам дыхания, написано в трактате. Помочь в этом, согласно древнему тексту, смогут особые целебные травы.

Тем временем ученые во всем мире трудятся над разработкой вакцины от COVID-19. Ранее в Минздраве одобрили применение китайского препарата от коронавируса.