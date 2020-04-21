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Ученый: коронавирус исчезнет с наступлением жары

Прямые солнечные лучи убивают инфекцию

Вспышка COVID-19 в России пойдет на спад с наступлением лета. Такой прогноз сделал заместитель директора по научной работе ИФХЭ РАН Олег Батищев.

Любой вирус, по словам ученого, погибает от прямых солнечных лучей. Именно поэтому COVID-19, несмотря на его стабильность при высоких температурах, начнет отступать летом при жаркой погоде, приводит "Подмосковье сегодня" слова Батищева.

Он добавил, что изменение температуры в целом влияет на мутацию вируса, делая его штамм менее инфекционным. Таким образом, заключил ученый, если Россия в мае выйдет на плато, то погода поспособствует отступлению болезни.

Россия пока не прошла пик заболеваемости по коронавирусу. В Роспотребнадзоре считают, что он может наступить уже в ближайшие недели.

Карина СИРАЗОВА

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