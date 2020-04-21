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Демографы обнаружили недочет умерших от коронавируса

Демографы обнаружили недочет умерших от коронавируса
Фото: Ondrej Deml/CTK/www.globallookpress.com
Старому Свету указали на неполную статистику по погибшим

Число умерших от коронавируса в мире может быть значительно выше, чем в официальных данных, предоставляемых рядом стран. К такому выводу пришли эксперты-демографы, пишет американская газета New York Times.

По крайней мере, за последний месяц погибли на 28 тыс человек больше, чем в официальных отчетах из 11 государств о смертности от COVID-19, утверждают ученые.

Отмечается, что в таких странах, как Испания, Нидерланды, Англия и Уэльс, Швеция, Бельгия, Стамбул, Джакарта и в самом Нью-Йорке погибло гораздо больше людей, чем в предыдущие годы, выяснила газета. Общие цифры включают смерть от коронавируса, а также от других причин, вероятно, включая пациентов, которые не могли лечиться, поскольку больницы были переполнены.

Так, в Париже число умерших ежедневно превышает обычные показатели в два раза, в Нью-Йорке – в четыре раза. По информации издания, во многих европейских странах количество погибших на 20-30% выше нормального показателя, то есть на десятки тысяч.

Конечно, данные о смертности в разгар пандемии далеко не идеальны. Различия между официальными показателями и общим ростом смертности, скорее всего, отражают ограниченное тестирование на вирус, а не преднамеренный недочет случаев, отмечается в статье.

Также эксперты считают, что в официальных отчетах фигурируют только те умершие, которые находились в больницах.

"Во многих местах пандемия продолжалась слишком долго, чтобы было достаточно времени для регистраций смерти позже", – пояснил демограф из Института демографических исследований Макса Планка в Германии Тим Рифф. По его мнению, это серьезная недооценка происходящей картины в целом.

Между тем, как сегодня стало известно, ряд стран Европы объявили о постепенном снятии карантинных ограничений.

По последним данным, публикуемым на сайте американского Университета Джона Хопкинса, во всем мире от COVID-19 погибло свыше 174 тыс человек.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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