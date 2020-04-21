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Губернатор Подмосковья высказался о продлении карантина на майские

Окончательное решение об ограничениях власти пока не приняли

Режим самоизоляции для жителей Московской области, который ввели до 30 апреля, возможно, продлят и на майские праздники. Так считает губернатор Андрей Воробьев.

По его мнению, жители Подмосковья "безусловно" останутся на карантине и после 30 апреля. Он добавил, что продление ограничений зависит от числа зараженных.

Тем не менее наплыва дачников в область опасаться не стоит, рассказал Воробьев в эфире телеканала "Россия-24". Он напомнил, что отправиться за город москвичи смогут только после оформления пропуска.

Ранее появилась информация, что карантин могут продлить не только на майские праздники, но и до 1 июня.

Карина СИРАЗОВА

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