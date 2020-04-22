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Последние новости о коронавирусе на 22 апреля

Последние новости о коронавирусе на 22 апреля
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
продолжениеПосле ошибки Мясников сделал новый прогноз по пику COVID-19
В столице продолжают умирать зараженные, названо условие, которое поможет затормозить эпидемию, в Хабаровском крае ввели новое ограничение - важные новости о COVID-19 на утро среды в материале "Утро.ру"

В мире число зараженных коронавирусом достигло 2,5 миллионов. В России китайскую инфекцию диагностировали у 52763 человек. За сутки в Москве умерли 28 пациентов. Остановить распространение эпидемии по стране, по мнению ученого, могут региональные власти. В Хабаровском крае жителей обязали носить маски в общественных местах. COVID-19 чаще заражается молодежь, потому что пенсионеры оказались более дисциплинированными.

В столице китайскую инфекцию обнаружили уже у 29433 человек, 233 умерли, за сутки скончались 28 пациентов, у которых были сопутствующие заболевания, пишет РИА "Новости". Новая вспышка коронавируса произошла в больнице Владивостока. Там за сутки диагноз подтвердился у 74 человек. Об этом рассказала пресс-служба правительства Приморского края. 

Большое количество зараженных в стране – это люди младше 65 лет. Такая тенденция связана с тем, что пенсионеры тщательнее соблюдают новые правила, в том числе – социальную дистанцию. Об этом сообщил замдиректора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов "Российской газете". 

Впрочем, доцент кафедры экономической статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская считает, что есть способ остановить распространение эпидемии в стране. Главное, чтобы регионы внесли свой вклад и сдержали ситуацию на местах, заявила специалист РИА "Новости". 

Как и ожидалось, в среду в столице начал действовать автоматизированный контроль цифровых пропусков. Передвигаться по городу можно только с электронными проездными картами. А вот в Хабаровском крае появилась новая мера – там власти обязали людей носить медицинские маски в общественных местах и в магазинах. Людям без этих изделий будут предлагать их при входе, например, в автобус, говорится на сайте регионального правительства. За нарушение этого правила нести ответственность будут владельцы.

Полина ИВАНОВА

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