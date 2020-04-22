Люди, обладающие сверхъестественными способностями, рассказали, когда закончится пандемия

Сейчас, когда COVID-19 охватил весь мир, людей интересует, когда же вирус отступит. Ясновидящие сделали свой прогноз на этот счет.

Астролог Иван Горский считает, что к лету в России пройдет пик коронавируса, но инфекция будет распространяться дальше уже не по большим городам, а по деревням. Специалист пояснил, что такие данные он узнал, изучив взаимодействие планет и звезд.

“Дальше очаги будут на периферии – в сельской местности", – предсказывает Горский.

Свое мнение о причинах возникновения COVID-19 высказала Татьяна Московская. Ведьма считает, что уже к началу лета число зараженных может пойти на спад, если люди начнут вести себя по-другому.

По словам экстрасенса, коронавирус – это наказание для человечества. Московская уверена, что все дело в черствости и равнодушии людей друг к другу, а также нежелании продолжать свой род и заботиться о природе.

Чтобы болезнь отступила, треть населения Земли должна изменить свое сознание, дополняет РИА ФАН со слов ведьмы. Если изменения все же не произойдут, то подобные вспышки болезней будут случаться и в будущем.