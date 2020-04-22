Эпидемиолог обратил внимание на опыт других стран, где снижается число заразившихся

Россиянам нужно сидеть дома и соблюдать ограничительные меры не только до 30 апреля, как постановил президент страны Владимир Путин, но и в течение майских праздников. Эта мера нужна, чтобы сдержать развитие эпидемии коронавируса. Так считает главный внештатный специалист, эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

Как он сообщил журналистам, в других странах, где уменьшается число больных, не отменяют меры по социальному дистанцированию, хотя послабления и есть, пишет РИА "Новости".

По последним данным на 22 апреля, в стране 57999 зараженных COVID-19. Умерли 513 пациентов. А в мире, как напоминает издание URA.RU, число заболевших перевалило за 2,5 миллиона.