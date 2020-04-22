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В Минздраве поддержали продление карантина на майские праздники

Эпидемиолог обратил внимание на опыт других стран, где снижается число заразившихся

Россиянам нужно сидеть дома и соблюдать ограничительные меры не только до 30 апреля, как постановил президент страны Владимир Путин, но и в течение майских праздников. Эта мера нужна, чтобы сдержать развитие эпидемии коронавируса. Так считает главный внештатный специалист, эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

Как он сообщил журналистам, в других странах, где уменьшается число больных, не отменяют меры по социальному дистанцированию, хотя послабления и есть, пишет РИА "Новости". 

По последним данным на 22 апреля, в стране 57999 зараженных COVID-19. Умерли 513 пациентов. А в мире, как напоминает издание URA.RU, число заболевших перевалило за 2,5 миллиона. 

Полина ИВАНОВА

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