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Бесплатные маски начали раздавать в Подмосковье

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Средства защиты можно получить у сотрудников ГИБДД и волонтеров

В Подмосковье на постах ГАИ при проверке кодов, а также на автобусных и ж/д-остановках можно получить бесплатные антибактериальные маски. Решение о помощи при коронавирусе принял губернатор Андрей Воробьев, уточняет телеграм-канал "Коронавирус.Мособлштаб".

На посту Госавтоинспекции средства защиты можно получить у полиции. У остановок маски раздают волонтеры. Кроме того, возможность получить их есть у посетителей гипермаркетов и больниц, информирует "Подмосковье сегодня"

Уточняется, что в скором времени маски будут раздавать во всех муниципалитетах. Пока они доступны для жителей Одинцово, Химок, Долгопрудного, Домодедово и Реутова.


Полина ЛЕДОВСКИХ

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