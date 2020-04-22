Средства защиты можно получить у сотрудников ГИБДД и волонтеров

В Подмосковье на постах ГАИ при проверке кодов, а также на автобусных и ж/д-остановках можно получить бесплатные антибактериальные маски. Решение о помощи при коронавирусе принял губернатор Андрей Воробьев, уточняет телеграм-канал "Коронавирус.Мособлштаб".

На посту Госавтоинспекции средства защиты можно получить у полиции. У остановок маски раздают волонтеры. Кроме того, возможность получить их есть у посетителей гипермаркетов и больниц, информирует "Подмосковье сегодня".

Уточняется, что в скором времени маски будут раздавать во всех муниципалитетах. Пока они доступны для жителей Одинцово, Химок, Долгопрудного, Домодедово и Реутова.



